Хозяин следующего чемпионата мира будет оригинально готовиться к мировому первенству.

Сборная Катара будет включена в одну из европейских отборочных групп чемпионата мира 2022 года, сообщает издание Reuters.

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Это будет сделано с целью подготовки команды к домашнему мировому первенству – будучи хозяевами, Катар автоматически проходит квалификацию на ЧМ, поэтому ему придется полагаться на товарищеские игры, чтобы подготовиться к финалу. Арабская сборная будет играть в группе А, где ее соперниками станут команды Португалии, Сербии, Ирландии, Люксембурга и Азербайджана.

Отдельно отмечается, что все матчи сборной Катара пройдут в Европе, а результаты ее выступлений не будут учитываться в турнирной таблице.

Напомним, чемпионат мира в Катаре начнется 21 ноября 2022 года.

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