Збірна Катару буде включена в одну з європейських відбіркових груп чемпіонату світу 2022 року, повідомляє видання Reuters.

ФІФА оприлюднила дати проведення чемпіонату світу 2022 року

Це буде зроблено з метою підготовки команди до домашньої світової першості – будучи господарями, Катар автоматично проходить кваліфікацію на ЧС, тому йому доведеться покладатися на товариські ігри, аби підготуватися до фіналу. Арабська збірна буде грати в групі А, де її суперниками стануть команди Португалії, Сербії, Ірландії, Люксембургу та Азербайджану.

Окремо наголошується, що всі матчі збірної Катару пройдуть в Європі, а результати її виступів не враховуватимуться у турнірній таблиці.

Нагадаємо, чемпіонат світу в Катарі розпочнеться 21 листопада 2022 року.

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