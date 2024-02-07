Иран уступил (2:3) Катару в полуфинальном матче Кубка Азии-2023. Отчет и видео голов смотрите на "Футбол 24".

Кубок Азии, 1/2 финала

Иран – Катар – 2:3

Голы: Азмун, 4, Джаханбахш, 51 (пен) – Абдулсаллам, 17, Афиф, 43, Али, 82

Удаление: Халилзаде, 90+3 (І)

Хозяева турнира получили легкую сетку (Китай, Таджикистан, Ливан, Палестина, Узбекистан) и дошли до полуфинала без встреч с топами. Ирану выпали более серьезные оппоненты, поэтому пришлось показывать качественный футбол.

Сегодня команды выдали яркую битву. Азмун задал тон ранним голом – пробил через себя после вбрасывания аута.

Roma's Sardar Azmoun with a SENSATIONAL finish for Iran!



Improvisation of the highest order. ? pic.twitter.com/E7aqiC0k9q — CBS Sports Golazo ️ (@CBSSportsGolazo) February 7, 2024

Катар вскоре сравнял счет благодаря дальнему удару Абдулсаллама. А в конце первого тайма Афиф взял на себя инициативу, сместился с фланга и красиво положил мяч в дальний угол.

QATAR GOLAZO!



A bit of individual brilliance from Akram Afif. pic.twitter.com/qcIRKyJJ29 — CBS Sports Golazo ️ (@CBSSportsGolazo) February 7, 2024

Иран отыгрался с 11 метров. Кувейтский судья осмелился поставить пенальти в ворота хозяев за игру рукой. Джаханбахш уверенно исполнил приговор.

Игра катилась к овертаймам, однако Катар вырвал победу. Алмоез Али остановил удар Хатема и сам переправил мяч в сетку. Персы на последних секундах могли спастись, но Джаханбахш попал в штангу.

Катар выходит в финал Кубка Азии-2023, где сыграет 10 февраля против Иордании. Катарцы, кстати, защищают титул после триумфа в 2019-м.