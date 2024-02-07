Іран поступився (2:3) Катару у півфінальному матчі Кубка Азії-2023. Звіт і відео голів дивіться на "Футбол 24".

Кубок Азії, 1/2 фіналу

Іран – Катар – 2:3

Голи: Азмун, 4, Джаханбахш, 51 (пен) – Абдулсаллам, 17, Афіф, 43, Алі, 82

Вилучення: Халілзаде, 90+3 (І)

Господарі турніру отримали легку сітку (Китай, Таджикистан, Ліван, Палестина, Узбекистан) та дійшли до півфіналу без зустрічей з топами. Ірану випали серйозніші опоненти, тому довелося показувати якісний футбол.

Сьогодні команди видали яскраву битву. Азмун задав тон раннім голом – пробив через себе після вкидання аута.

Roma's Sardar Azmoun with a SENSATIONAL finish for Iran!



Improvisation of the highest order. ? pic.twitter.com/E7aqiC0k9q — CBS Sports Golazo ️ (@CBSSportsGolazo) February 7, 2024

Катар незабаром зрівняв рахунок завдяки дальньому удару Абдулсаллама. А наприкінці першого тайму Афіф взяв на себе ініціативу, змістився з флангу та красиво поклав м'яч у дальній кут.

QATAR GOLAZO!



A bit of individual brilliance from Akram Afif. pic.twitter.com/qcIRKyJJ29 — CBS Sports Golazo ️ (@CBSSportsGolazo) February 7, 2024

Іран відігрався з 11 метрів. Кувейтський суддя насмілився поставити пенальті у ворота господарів за гру рукою. Джаханбахш впевнено виконав вирок.

Гра котилася до овертаймів, однак Катар вирвав перемогу. Алмоез Алі зупинив удар Хатема й сам переправив м'яч у сітку. Перси на останніх секундах могли врятуватися, але Джаханбахш влучив у стійку.

Катар виходить у фінал Кубка Азії-2023, де зіграє 10 лютого проти Йорданії. Катарці, до речі, захищають титул після тріумфу у 2019-му.