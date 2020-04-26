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Кассано составил дрим-тим из своих бывших партнеров – команда ностальгии

12:57 61 Читати українською
Кассано составил дрим-тим из своих бывших партнеров – команда ностальгии
Антонио Кассано и Златан Ибрагимович / Фото Yahoo!

Экс-нападающий сборной Италии боролся бок о бок с легендарными игроками.

Скандальный форвард Антонио Кассано для Football Italia вспомнил лучших футболистов, с которыми ему приходилось играть в одий команде.

Кассано: Я величайший талант, который все провалил

В сборную итальянца вошли – Джанлуиджи Буффон; Кафу, Серхио Рамос, Вальтер Самуэль, Роберто Карлос; Андреа Пирло, Зинедин Зидан, Кларенс Зеедорф; Франческо Тотти, Златан Ибрагимович, Роналдо.

Напомним, Кассано известный своими выступлениями за Рому, Реал, Милан, Интер и многие другие итальянские клубы.

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Италия Кафу Серхио Рамос Серхио Рамос Роналдо Зинедин Зидан Зинедин Зидан Роберто Карлос Вальтер Самуэль Вальтер Самуэль Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон Андреа Пирло Андреа Пирло Кларенс Зеедорф Кларенс Зеедорф Франческо Тотти Франческо Тотти Антонио Кассано Антонио Кассано Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
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