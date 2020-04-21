Кассано посоветовал Интеру избавиться от дуэта форвардов

Бывший форвард миланского Интера и ряда других итальянских команд Антонио Кассано дал совет бывшему клубу относительно кадровой политики в ближайшее трансферное окно.

"Лаутаро выглядит очень хорошо, но я бы его продал. Вы приобрели его за 20 млн евро, а продаете больше чем за 100 млн. Или, например, за 70-80 млн плюс Артур.

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После этого я бы подписал Кавани, у которого заканчивается контракт с ПСЖ. Команде Конте он идеально бы подошел. К тому же, Интер заработает на продаже Икарди. Я бы приобрел на его место Ляказетта из Арсенала", – заявил Кассано в эфире своего Instagram.

Напомним, что на нападающего "нерадзурри" Лаутаро Мартинеса охотится Барселона. Отступные аргентинца составляют 111 млн евро. В свою очередь его соотечественник Мауро Икарди может оказаться в Ювентусе.

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