Евро-2020: Касорла вышел в старте сборной Испании впервые за 1302 дня

Полузащитник сборной Испании Санти Касорла вышел в старте национальной команды на матч против Фарерских островов после длительного перерыва.

Отметим, что 34-летний испанец появился на поле с первых минут матча в сборной впервые за 1302 дня, передает Betfred.

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Последний раз футболист выступал за национальную команду в 2015 году против Англии (2:0). Тогда он отметился забитым голом.

Через две недели после этой встречи, Касорла порвал боковые связки колена и пропустил почти полгода. В общем, Санти перенес 10 операций и полноценно вернулся на поле лишь в 2018 году, когда перешел в Вильярреал.

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