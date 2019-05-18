Касорла эмоционально отреагировал на вызов в сборную Испании

Полузащитник Вильярреала Санти Касорла прокомментировал первый с 2015 года вызов в национальную команду.

"Ты всегда мечтаешь, что однажды вернешься в сборную, но после двух лет травм для меня это было что-то такое, что очень трудно представить.

Испания объявила заявку на матчи евроотбора – ветераны возвращаются в состав

Я невероятно рад этому. Меня все еще потряхивает, откровенно говоря, когда я читаю все эти приятные сообщения, которые мне присылают. Я не мог представить этого даже в своих самых безумных снах. Хочу поблагодарить людей, которые были рядом в трудные моменты.

Я планирую наслаждаться этим, выложиться полностью, как и всегда в сборной. Этот сезон уже довольно неплох, чего я совсем не ожидал, особенно такого конца. Если бы кто-то мне сказал, что все так сложится, я бы не поверил.

Я пропустил из-за травм два года, вернуться на топ-уровень после такого очень трудно. К тому же особый возраст. Я понимал, что будет трудно снова вернуться в сборную", – цитирует 34-летнего хавбека AS.

В сезоне 2018/19 Санти Касорла провел 34 матча в Ла Лиге, в которых забил 4 мяча и отдал 10 результативных передач. Ближайший матч испанская сборная проведет против Фарерских островов 7 июня.

Зинченко в финале на Уэмбли, чемпионский триллер Бундеслиги, битва за ЛЧ в Испании и Италии – чем манит евроуикенд