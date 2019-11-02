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Касилью могут дисквалифицировать на 12 матчей за расистское оскорбление соперника

14:27 31 Читати українською
Касилью могут дисквалифицировать на 12 матчей за расистское оскорбление соперника
Кико Касилья / talkSPORT

Бывший вратарь мадридского Реала Кико Касилья попал в скандал на Туманном Альбионе.

Голкиперу английского Лидса грозит длительная дисквалификация, сообщает Daily Mail.

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В официальном рапорте арбитра матча 9-го тура Чемпионшипа Чарльтон – Лидс (1:0), который состоялся 28 сентября, появилась запись о вероятной расистском оскорблении со стороны испанского вратаря в адрес форварда Чарльтона Джонатана Леко.

В ходе расследования Футбольная ассоциация опросила обоих футболистов, привлекла специалистов, которые читают по губам и испанских переводчиков. Доказательства против Касильи считаются убедительными и ему грозит серьезное наказание. По данным источника, 33-летний бывший голкипер Реала будет дисквалифицирован на 8-12 матчей.

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