Касілью можуть дискваліфікувати на 12 матчів за расистську образу суперника

Колишній воротар мадридського Реала Кіко Касілья потрапив у скандал на Туманному Альбіоні.

Голкіперу англійського Лідса загрожує тривала дискваліфікація, повідомляє Daily Mail.

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В офіційному рапорті арбітра матчу 9-го туру Чемпіоншипа Чарльтон – Лідс (1:0), який відбувся 28 вересня, з'явився запис про ймовірну расистську образу з боку іспанського воротаря на адресу форварда Чарльтона Джонатан Леко.

В ході розслідування Футбольна асоціація опитала обох футболістів, залучила фахівців, які читають по губах та іспанських перекладачів. Докази проти Касільї вважаються переконливими і йому загрожує серйозне покарання. За даними джерела, 33-річний колишній голкіпер Реала буде дискваліфікований на 8-12 матчів.

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