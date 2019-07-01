Касильяс вернулся к тренировкам – он пережил инфаркт 2 месяца назад

Опытный вратарь Икер Касильяс вернулся к тренировкам с Порту спустя два месяца после пережитого сердечного приступа.

"Возвращаемся к работе. Первый день", – написал Касильяс в своем твиттере.

Касильяс не намерен завершать карьеру

Ветеран в понедельник прибыл на тренировочную базу "драконов". Это первое появление 38-летнего кипера там с начала мая. Икер Касильяс был госпитализирован 1 мая прямо с тренировки Порту из-за сердечного приступа. Позже периодически появлялась информация о том, что голкипер больше не вернется на поле, но сам Касильяс этого не подтвердил.

В сезоне 2018/19 Икер Касильяс провел за португальский гранд 42 матча во всех турнирах. Ранее он в течение 16-ти сезонов защищал ворота мадридского Реала.