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Касільяс повернувся до тренувань – він пережив інфаркт 2 місяці тому

15:38 183 Читать на русском
Касільяс повернувся до тренувань – він пережив інфаркт 2 місяці тому
Ікер Касільяс / EFE

Досвідчений воротар Ікер Касільяс повернувся до тренувань із Порту через два місяці після пережитого серцевого нападу.

"Повертаємось до роботи. Перший день", – написав Касільяс у своєму твіттері.

Касільяс не має наміру завершувати кар'єру

Ветеран у понеділок прибув на тренувальну базу "драконів". Це перша поява 38-річного кіпера там від початку травня. Ікер Касільяс був госпіталізований 1 травня прямо з тренування Порту через серцевий напад. Пізніше періодично з'являлася інформація про те, що голкіпер більше не повернеться на поле, але сам Касільяс цього не підтвердив.

У сезоні 2018/19 Ікер Касільяс провів за португальський гранд 42 матчі в усіх турнірах. Раніше впродовж 16-ти сезонів він захищав ворота мадридського Реала.

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Теги
Ікер Касільяс Ікер Касільяс Порту Порту Португалія
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