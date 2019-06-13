Касильяс не намерен завершать карьеру

Голкипер Порту Икер Касильяс поделился мыслями о возможности повесить бутсы на гвоздь.
"Все по-прежнему, кроме того, что мне нужно было консультироваться с врачом", – написал Касильяс в Twitter, вспомнив свою предыдущую публикацию, где указано, что Икер себя чувствует замечательно.
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Напомним, первого мая 38-летний вратарь был госпитализирован. Врачи диагностировали инфаркт у испанца, после чего начали появляться слухи о завершении карьеры легендарного голкипера.
В прошлом сезоне чемпионата Португалии Касильяс провел 31 матч, 18 из которых были "сухими".
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