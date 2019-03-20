Касильяс продлил контракт с Порту

Испанский голкипер Икер Касильяс продолжит защищать цвета Порту.

Порту на своем сайте объявил о продолжении сотрудничества с 37-летним вратарем. Срок нового соглашения Касильяса рассчитан на 1 год и содержит пункт продления еще на один сезон при согласии обеих сторон.

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"Когда я приехал сюда, многие могли бы подумать, что через год-два все закончится. Я просто хочу поблагодарить не только клуб, но и весь город. Мои мысли связаны только с Порту.

Я завершу свою карьеру здесь. Что произойдет после этого, мне неизвестно, но надеюсь и в дальнейшем остаться в футболе", – сказал Касильяс.

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