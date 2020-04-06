Касильяс предложил легендам сыграть благотворительное Эль Класико – Иньеста уже в деле

Бывший голкипер мадридского Реала Икер Касильяс заявил о намерении организовать эпическое дерби с Барселоной с участием звезд обеих команд из прошлого. Собранные средства пойдут на благотворительность.

"После окончания всего этого ужаса мы должны будем собрать выдающихся игроков Барселоны и Реала последних лет и сыграть винтажное Эль Класико. А все средства пойдут на благотворительность", – написал экс-вратарь в своем твиттере.

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Инициатива Касильяса, очевидно, получит широкую поддержку. На предложение чемпиона мира и Европы в составе сборной Испании уже отреагировали легенды Барселоны Карлес Пуйоль и Андрес Иньеста. Последний, который ныне защищает цвета японского Виссел Кобе, уже написал в комментариях к посту экс-звезды Реала, что тот может на него рассчитывать.

К слову, Икер Касильяс в этом году планирует баллотироваться на пост президента Королевской испанской футбольной федерации.