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Касильяс предложил революционный способ завершения сезона 2019/20

18:18 76 Читати українською
Касильяс предложил революционный способ завершения сезона 2019/20
Икер Касильяс / AS

Легендарный голкипер предположил, что сезон 2019/20 может возобновиться только через несколько месяцев.

Бывший голкипер Реала и сборной Испании предложил завершить текущий сезон в декабре. По его мнению, это поможет клубам подготовиться к ЧМ-2022, который пройдет в ноябре-декабре в Катаре.

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"Какие будут решения по финалам еврокубков? Или вы отменяете сезон? Рассматривается ли возможность завершения сезона в конце календарного года? Если все будет хорошо, через 3-4 месяца отыграйте остаток сезона и проведите финалы еврокубков в декабре", – написал Касильяс в Twitter.

Хавьер Тебас – действующий президент Ла Лиги – имеет другую точку зрения. "Уже указаны новые даты, которые позволят нам завершить сезон. Задержка завершения текущего розыгрыша и начала нового означают потерю одного сезона. Что произойдет с телевизионными контрактами, подписанными на несколько сезонов? Это миллиарды евро", – написал Тебас.

Напомним, недавно Касильяс, который завершил игровую карьеру, решил баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании.

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