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Касильяс не будет играть за Порту в следующем сезоне – голкипер получил руководящую должность

14:05 77 Читати українською
Касильяс не будет играть за Порту в следующем сезоне – голкипер получил руководящую должность
Икер Касильяс / Reuters

Голкипер Порту Икер Касильяс из-за проблем со здоровьем не будет выступать за португальский клуб в новом сезоне.

"Я собираюсь заняться чем-то другим. Буду пытаться установить связь между командой и клубом. Руководство обсуждало со мной это в прошлом сезоне, когда со мной случилась эта ситуация.

Касильяс вернулся к тренировкам – он пережил инфаркт 2 месяца назад

Постараюсь сделать все возможное, чтобы помочь своим партнерам по клубу", – передает слова Икера Касильяса официальный сайт Порту.

Напомним, Икер Касильяс был госпитализирован 1 мая прямо с тренировки Порту-за сердечного приступа. Позже периодически появлялась информация о том, что голкипер больше не вернется на поле, но сам Касильяс этого не подтвердил.

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Порту Порту Икер Касильяс Икер Касильяс Португалия
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