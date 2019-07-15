Касільяс не гратиме за Порту у наступному сезоні – голкіпер отримав керівну посаду

Голкіпер Порту Ікер Касільяс через проблеми зі здоров'ям не буде виступати за португальський клуб у новому сезоні.

"Я збираюся зайнятися чимось іншим. Буду намагатися встановити зв'язок між командою і клубом. Керівництво обговорювало зі мною це в минулому сезоні, коли зі мною трапилася ця ситуація.

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Намагатимусь зробити все можливе, щоб допомогти своїм партнерам по клубу", – передає слова Ікера Касільяса офіційний сайт Порту.

Нагадаємо, Ікер Касільяс був госпіталізований 1 травня прямо з тренування Порту через серцевий напад. Пізніше періодично з'являлася інформація про те, що голкіпер більше не повернеться на поле, але сам Касільяс цього не підтвердив.