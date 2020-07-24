Каштру вернулся в расположение Шахтера – тренер пропустил последний матч "горняков"

Наставник "горняков" снова с командой. Руководство Шахтера позволило Каштру посетить родину на несколько дней – именно поэтому португалец отсутствовал на поединке с Александрией в заключительном туре УПЛ. В том матче действиями игроков руководили Витор Северино и Дарио Срна.

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Теперь же Луиш Каштру в отличном настроении вернулся к занятиям с командой, отмечает официальный Twitter "оранжево-черных".

Напомним, под руководством Каштру Шахтер стал чемпионом Украины, опередив Динамо на 23 очка. Следующий официальный матч "горняки" проведут 5 августа – соперником в 1/8 Лиги Европы станет Вольсбург.

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