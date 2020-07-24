toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Каштру вернулся в расположение Шахтера – тренер пропустил последний матч "горняков"

14:45 - Читати українською
Каштру вернулся в расположение Шахтера – тренер пропустил последний матч "горняков"
Луиш Каштру / ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру вернулся в Украину после кратковременного отпуска.

Наставник "горняков" снова с командой. Руководство Шахтера позволило Каштру посетить родину на несколько дней – именно поэтому португалец отсутствовал на поединке с Александрией в заключительном туре УПЛ. В том матче действиями игроков руководили Витор Северино и Дарио Срна.

Луческу хотел заменить Фонсеку в Шахтере – донецкий клуб отказал своей легенде

Теперь же Луиш Каштру в отличном настроении вернулся к занятиям с командой, отмечает официальный Twitter "оранжево-черных".

Напомним, под руководством Каштру Шахтер стал чемпионом Украины, опередив Динамо на 23 очка. Следующий официальный матч "горняки" проведут 5 августа – соперником в 1/8 Лиги Европы станет Вольсбург.

Шахтар – чемпіон України: що буде далі?

blog_ava
Трансфер з Барселони до Реала, який змінив уявлення про футбол – рекордна сума та образ Іуди
16:07
6654
Теги
Шахтер Шахтер Луиш Луиш Каштру
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
10
мин
ПСЖ
22:00
Сент-Этьен
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук