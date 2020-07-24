Каштру повернувся в розташування Шахтаря – тренер пропустив останній матч "гірників"

Наставник "гірників" знову з командою. Керівництво Шахтаря дозволило Каштру відвідати батьківщину на кілька днів – саме тому португалець був відсутній на поєдинку з Олександрією у заключному турі УПЛ. У тому матчі діями гравців керували Вітор Северіно та Даріо Срна.

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Тепер же Луїш Каштру в чудовому настрої повернувся до занять з командою, зазначає офіційний Twitter "помаранчево-чорних".

Нагадаємо, під керівництвом Каштру Шахтар став чемпіоном України, випередивши Динамо на 23 очки. Наступний офіційний матч "гірники" проведуть 5 серпня – суперником у 1/8 Ліги Європи стане Вольсбург.

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