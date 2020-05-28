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Каштру: У Шахтера есть все необходимые данные, чтобы провести игру против Динамо

00:05 1 Читати українською
Каштру: У Шахтера есть все необходимые данные, чтобы провести игру против Динамо
Луиш Каштру / фото: ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру рассказал о роли товарищеских матчей в подготовке к возобновлению сезона.

 

"Мы не проводим спарринги для того, чтобы собирать какую-то информацию. Я очень хорошо знаю свою команду. Знаю, что мои игроки могут показать в игре в любой части сезона.

Шахтер – Оболонь-Бровар – 4:0 – видео голов и обзор матча

Против Оболони-Бровар была тренировка. Вместо того, чтобы тренироваться между собой, мы тренировались с командой, которая согласилась побыть нашим соперником. У нас есть все необходимые данные, чтобы провести следующую игру", – цитирует Каштру официальный сайт ТК Футбол.

К слову, против Оболони-Бровар "горняки" провели уже второй спарринг после выхода из карантина, в предыдущем матче команда Луиша Каштру обыграла Рух (4:1). Уже 31 мая Шахтер проведет матч 24-го тура УПЛ против киевского Динамо.

Шахтер – Оболонь-Бровар: Патрик и Ко феерят – находка Каштру, яркие украинцы, новый разгром перед Динамо

blog_ava
Шахтер – Оболонь-Бровар: Патрик и Ко феерят – находка Каштру, яркие украинцы, новый разгром перед Динамо
27 мая
1140
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Шахтер Шахтер Луиш Каштру Луиш Каштру Шахтер - Динамо Киев
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