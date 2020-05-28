Каштру: У Шахтера есть все необходимые данные, чтобы провести игру против Динамо

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру рассказал о роли товарищеских матчей в подготовке к возобновлению сезона.

"Мы не проводим спарринги для того, чтобы собирать какую-то информацию. Я очень хорошо знаю свою команду. Знаю, что мои игроки могут показать в игре в любой части сезона.

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Против Оболони-Бровар была тренировка. Вместо того, чтобы тренироваться между собой, мы тренировались с командой, которая согласилась побыть нашим соперником. У нас есть все необходимые данные, чтобы провести следующую игру", – цитирует Каштру официальный сайт ТК Футбол.

К слову, против Оболони-Бровар "горняки" провели уже второй спарринг после выхода из карантина, в предыдущем матче команда Луиша Каштру обыграла Рух (4:1). Уже 31 мая Шахтер проведет матч 24-го тура УПЛ против киевского Динамо.

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