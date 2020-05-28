Каштру: У Шахтаря є всі потрібні дані, щоб провести гру проти Динамо

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру розповів про роль товариських матчів у підготовці до відновлення сезону.

"Ми не проводимо спаринги для того, щоб збирати якусь інформацію. Я дуже добре знаю свою команду. Знаю, що мої гравці можуть показати в грі у будь-якій частині сезону.

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Проти Оболоні-Бровар було тренування. Замість того, щоб тренуватися між собою, ми тренувалися з командою, яка погодилася побути нашим суперником. У нас є всі потрібні дані, щоб провести наступну гру", – цитує Каштру офіційний сайт ТК Футбол.

До слова, проти Оболоні-Бровар "гірники" провели вже другий спаринг після виходу з карантину, у попередньому матчі команда Луїша Каштру обіграла Рух (4:1). Вже 31 травня Шахтар проведе матч 24-го туру УПЛ проти київського Динамо.

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