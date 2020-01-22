Каштру: Шахтер готов перенести два тура УПЛ ради интересов сборной Украины

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал предложение УПЛ сместить последние туры сезона из-за подготовки сборной Украины к Евро-2020.

"Когда начинается соревнование, есть правила, мы должны их уважать на протяжении всего пути. Это касается и футбола. Если мы начали по этим правилам, так и нужно продолжать. Но я пойму, если это произойдет.

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Мы хотим, чтобы Украина показала себя как можно лучше на Евро. Если нужно что-то сместить в последних турах, чтобы ребята подготовились к Евро, мы к этому готовы. Но ни в коем случае не нужно забывать о правилах, с которыми мы начали чемпионат.

Думаю, лучшее, что мы можем сделать, это взять два последних тура, постараться их перенести на какую-то определенную дату. Мы можем изменить даты двух последних туров, тогда можем выиграть две недели. Две недели в футболе – это фантастика", – сказал Каштру в эфире Футбол NEWS.

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