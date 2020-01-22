Каштру: Шахтар готовий перенести два тури УПЛ заради інтересів збірної України

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру прокоментував пропозицію УПЛ змістити останні тури сезону через підготовку збірної України до Євро-2020.

"Коли починається змагання, є правила, ми повинні їх поважати протягом всього шляху. Це стосується і футболу. Якщо ми почали з цими правилами, так і потрібно продовжувати. Але я зрозумію, якщо це станеться.

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Ми хочемо, щоб Україна показала себе якнайкраще на Євро. Якщо потрібно щось змістити в останніх турах, щоб хлопці підготувалися до Євро, ми до цього готові. Але ні в якому разі не потрібно забувати про правила, з якими ми почали чемпіонат.

Думаю, найкраще, що можемо зробити, це взяти два останні тури, постаратися їх перенести на якусь певну дату. Ми можемо змінити дати двох останніх турів, тоді можемо виграти два тижні. Два тижні у футболі – це фантастика", – сказав Каштру в ефірі Футбол NEWS.

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