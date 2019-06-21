Каштру: В другой стране обостряются все органы чувств, в Шахтере я почувствовал очень положительную энергию

Новый главный тренер Шахтера Луиш Каштру рассказал о своих ощущениях от переезда в Украину, осведомленность об игроках команды и атмосферу в клубе.

"Когда ты переезжаешь в другую страну, все твои органы чувств обостряются: и слух, и обоняние, и зрение. Я очень эмоциональный, люблю общаться с людьми, я в этой профессии не потому, что просто является каким-то тренером", – сказал Каштру на пресс-конференции в пятницу, посвященной его презентации в статусе наставника "горняков".

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Португалец подчеркнул, что почувствовал в Шахтере очень положительную энергию, профессиональную организацию на высоком уровне, и благодаря этому убедился в правильности своего выбора. Каштру отметил, что очень рассчитывает на всех игроков, которые есть в команде, и если кто-то пойдет, то он не будет делать из этого трагедии, потому что привык "терять игроков" в своих предыдущих клубах. Он отметил, что смотрел матчи Шахтера и имеет предварительное представление о футболистах и ​​игре команды.

"Думаю, что наши сборы в Германии и Австрии как раз позволят нам поближе познакомиться с каждым игроком, их психологическими и личными данными, а также физическими характеристиками, техникой и тактическими навыками", – подытожил Каштру.

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