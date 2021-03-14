Как известно, на предматчевой разминке Исмаили неожиданно почувствовал боль, хотя должен был выйти в стартовом составе. Вместо него Луиш Каштру выпустил Валерия Бондаря.

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"Сможет ли Шахтер рассчитывать на Исмаили против Ромы? Не знаю. Сейчас не можем. Он жалуется на боль в колене. Он не был в кондициях, чтобы играть. Мы не можем оценить игроков после матча с Ромой, было не так много времени. Только сегодня Исмаили почувствовал этот дискомфорт", – признался Каштру в эфире ТК Футбол.

К слову, 31-летний бразилец только недавно полноценно восстановился от травмы, из-за которой пропустил всю часть первого круга кампании 2020/21.

Заметим, уже в четверг, 18 марта, Шахтер будет противостоять Роме в матче 1/8 финала Лиги Европы. Первый поединок завершился разгромом "горняков" 0:3.

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