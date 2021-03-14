Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру прокоментував ситуацію з дискомфортом бразильського оборонця, через що той пропустив поєдинок 18-го туру.

Як відомо, на передматчевій розминці Ісмаїлі несподівано відчув біль, хоча мав вийти у стартовому складі. Замість нього Луїш Каштру випустив Валерія Бондаря.

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"Чи зможе Шахтар розраховувати на Ісмаїлі проти Роми? Не знаю. Зараз не можемо. Він скаржиться на біль в коліні. Він не був у кондиціях, щоб грати. Ми не можемо оцінити гравців після матчу з Ромою, було не так багато часу. Тільки сьогодні Ісмаїлі відчув цей дискомфорт", – зізнався Каштру в ефірі ТК Футбол.

До слова, 31-річний бразилець лише нещодавно повноцінно відновився від травми, через яку пропустив всю частину першого кола кампанії 2020/21.

Зауважимо, вже в четвер, 18 березня, Шахтар протистоятиме Ромі в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Перший поєдинок завершився розгромом "гірників" 0:3.

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