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Каштру признался, сколько времени понадобится Шахтеру на восстановление формы после карантина

20:44 46 Читати українською
Каштру признался, сколько времени понадобится Шахтеру на восстановление формы после карантина
Луиш Каштру / Сайт Шахтера

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру рассказал о физической форме команды в условиях полного отсутствия футбола.

"Уверен, чтобы снова набрать форму, нам понадобятся три недели. Конечно, мы можем и не получить это время. Но в любом случае мы понимаем, что команду нужно готовить к плотному графику поединков – матчи "четверг-воскресенье" еженедельно.

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Это жестко, но мы должны готовиться именно к этому. Если игроки будут работать должным образом на карантине, наш путь будет значительно легче. Модель и игровые динамики все уже хорошо изучили", – подчеркнул Каштру в эфире программы Оставайся с Футболом.

Напомним, Шахтер проводил свой последний матч еще 15 марта – поражение от Зари (0:1) в рамках 23 тура УПЛ.

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Шахтер Шахтер Луиш Каштру Луиш Каштру коронавирус
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