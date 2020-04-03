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Бондарь раскрыл секрет, как поддерживает форму при отсутствии футбола

18:41 22 Читати українською
Бондарь раскрыл секрет, как поддерживает форму при отсутствии футбола
Валерий Бондарь / фото: ФК Шахтер

Защитник Шахтера Валерий Бондарь рассказал, как игроки донецкого клуба проводят свой досуг во время вынужденной паузы в футболе.

"Мы общаемся, каждые 2 дня проводятся тренировки со специалистом по физподготовке. Тренеры говорят, что в любой момент могут возобновиться тренировки, поэтому нужно поддерживать себя в форме.

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На текущий момент я нахожусь в Харькове со своими родными, занимаюсь дома. Рядом лес, в котором я бегаю, и так же занимаюсь. На выходных была конференция с главным тренером, на которой он сказал, что мы продолжаем сидеть дома, поскольку карантин продлили, и рассказал план нашей подготовки на ближайшую неделю", – поделился Бондарь в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, в Украине по состоянию на 3 апреля зафиксировано 940 случаев заболевания коронавируса, из них 17 стали летальными.

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Шахтер Шахтер коронавирус Валерий Бондарь Валерий Бондарь
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