Каштру признался, что хочет попробовать свои силы со сборной

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру рассказал о своих карьерных амбицях.

"У сборной Португалии есть Сантуш, он хорошо работает. Кроме Фернанду, есть и другие замечательные специалисты, способные тренировать команду.

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Не буду скрывать, я хотел бы тренировать сборную. В моей жизни много целей, которые еще не достигнуты, и это может быть одной из них. Бенфика? Нет никакого смысла говорить о тренерах для этого клуба, ведь у Бенфики сейчас есть действующий наставник", – приводит слова Каштру Record.

Напомним, португальский специалист получил титул чемпиона Украины в первый свой сезон в Шахтере.

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