Каштру: Ни один тренер не может влиять на Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру рассказал о роли наставника в донецком клубе.

"Меня не интересует, что меня может кто-то подписать. Думаю только о Шахтере. Когда закончится контракт, тогда и буду рассматривать другие предложения. Я всегда был очень спокойным. Но знаю, что всегда буду иметь предложения.

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Если уйду из Шахтера, у меня будет работа, а Шахтер останется таким же, как и был. Запомните: будущее Шахтера не зависит от тренера. Оно зависит только от президента. Ни один тренер не может повлиять на этот клуб. У Шахтера есть собственный проект, который построил президент.

Ни одному тренеру, который придет, не нужно будет создавать что-то новое. Он уже будет жить внутри проекта", – рассказал Каштру в программе Профутбол.

Напомним, по итогам дебютного сезона Каштру во главе Шахтера "горняки" завоевали золотые медали УПЛ и продолжают борьбу в плей-офф Лиги Европы.

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