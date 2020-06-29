Каштру: Жоден тренер не може впливати на Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру розповів про роль наставника в донецькому клубі.

"Мене не цікавить, що мене може хтось підписати. Думаю тільки про Шахтар. Коли закінчиться контракт, тоді і буду розглядати інші пропозиції. Я завжди був дуже спокійним. Але знаю, що завжди буду мати пропозиції.

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Якщо піду з Шахтаря, у мене буде робота, а Шахтар залишиться таким же, як і був. Запам'ятайте: майбутнє Шахтаря не залежить від тренера. Воно залежить тільки від президента. Жоден тренер не може вплинути на цей клуб. У Шахтаря є власний проект, який побудував президент.

Жодному тренеру, який прийде, не потрібно буде створювати щось нове. Він уже буде жити всередині проекту", – розповів Каштру програмі Профутбол.

Нагадаємо, за підсумками дебютного сезону Каштру на чолі Шахтаря "гірники" здобули золоті медалі УПЛ та продовжують боротьбу у плей-офф Ліги Європи.

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