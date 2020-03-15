Каштру назвал причину поражения от Зари

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился впечатлениями от поединка 23-го тура против Зари (0:1).

"Заря – команда, которую мы очень хорошо знаем и помним из-за сложностей, которые они всегда нам доставляют. Обе победы, которые у нас получились в первой части сезона, были очень сложными. Мы прекрасно знали, чего нам ждать.

Заря – Шахтер – 1:0 – видео голов и обзор матча

У нас была игра в четверг, после которой мы очень устали. И перелет, и в Киев домой не возвращались. Однако, я чувствовал, что команда готова выходить на сегодняшнюю игру, но, возможно, не в лучших кондициях.

Не хочу сейчас отрицать заслугу Зари. Наш соперник отлично себя показал в течение всего поединка. Поздравляю Зарю. А мы продолжим работать дальше, чтобы достигать новых побед и добираться до нашей главной цели

Футбол – это игра эмоций и, кажется, что эмоций на стадионе нет без болельщиков. В четверг даже я не почувствовал этих эмоций, когда победил, а сегодня не почувствовал, когда проиграл. Большинство чемпионатов Европы сделали паузу, и я думаю, что собрание УЕФА уже во вторник даст правильный совет. Нужно принимать все меры, пока не стало слишком поздно", – поделился Каштру в комментарии официальному сайту Зари.

Напомним, Заря минимально обыграла Шахтер (1:0) в матче 23-го тура УПЛ благодаря голу Михайличенко.

Заря переиграла Шахтер и обошла Динамо до матча киевлян благодаря голу экс-динамовца