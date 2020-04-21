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Каштру – о предложении от Порту: Подумал, что меня зовут водителем автобуса

10:14 18 Читати українською
Каштру – о предложении от Порту: Подумал, что меня зовут водителем автобуса
Луиш Каштру / ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру вспомнил, как в свое время оказался в гранде португальского футбола.

"Однажды я пошел в супермаркет за продуктами. Возвращаясь к автомобилю, увидел на телефоне два пропущенных вызова с неизвестного номера. Я подумал, что не буду звонить на незнакомый номер и тратить деньги, поскольку на тот момент я был безработным. Экономия перевесила интерес, поэтому я спокойно отправился домой.

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Спустя несколько дней с этого номера звонят снова. "Вас беспокоит Антеро Энрике", – услышал я. "Тот самый Антеро Энрике? Из Порту?", – спросил я, на что получил утвердительный ответ. "Я хочу поговорить с вами о футболе", – сказал Энрике. Мы пообщались, после чего я задумался. Как я могу быть связан с Порту? Меня зовут водителем автобуса?

Мы договорились о встрече, но она была перенесена. В конце концов, мне снова позвонил Энрике и извинился, а потом мы все же встретились и договорились о моем назначении в молодежную команду. Это была удивительная история", – цитирует Каштру Mais Futebol.

Заметим, Каштру начал работать в Порту в 2006 году – правда, занимался с молодежными командами. В 2014 году после отставки Паулу Фонсеки возглавил первую команду и доработал до конца сезона. В 2018 году возглавил Виторию Гимараеш, но летом 2019-го сменил Фонсеку уже на посту главного тренера Шахтера.

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Луиш Каштру Луиш Каштру Шахтер Шахтер Порту Порту Португалия футбольные курьёзы Антеро Энрике
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