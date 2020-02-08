Каштру – о победе Шахтера над Олимпией: Результат сегодня волновал меньше всего

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал победу в спарринге над люблянской Олимпией (3:1).

"Первый тайм не удался. У нас был только один удар по воротам. Мы не прессинговали, не контролировали игру. Второй тайм был совсем другим. Мы полностью контролировали игру, соперник практически не добирался до наших ворот.

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Мы нормально создавали моменты, забили 3 гола, но могли и больше. Во втором тайме нам удалось проводить атаки через середину, фланги. Была большая вариативность игры. 3:1 – заслуженный счет. Результат сегодня волновал меньшевсего, но побеждать приятно. Ребята выложились. Я удовлетворен.

Повлияла не погода, а соперник и то позиционирование, которое он демонстрировал на протяжении всего матча. Они сели глубоко, было трудно раскрывать зоны, прорываться в последнюю треть. Но мы смогли их разобрать и забить. Мы хотели забивать", – цитирует Каштру пресс-служба Шахтера.

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