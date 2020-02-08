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Каштру – про перемогу Шахтаря над Олімпією: Результат сьогодні хвилював найменше

18:57 148 Читать на русском
Каштру – про перемогу Шахтаря над Олімпією: Результат сьогодні хвилював найменше
Луїш Каштру / фото: ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру прокоментував перемогу в спарингу над люблянською Олімпією (3:1).

 

"Перший тайм не вдався. У нас був тільки один удар по воротах. Ми не пресингували, не контролювали гру. Другий тайм був зовсім іншим. Ми повністю контролювали гру, суперник практично не добирався до наших воріт.

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Ми нормально створювали моменти, забили 3 голи, але могли і більше. У другому таймі нам вдалося проводити атаки через середину, фланги. Була велика варіативність гри. 3:1 – заслужений рахунок. Результат сьогодні хвилював найменше, але перемагати приємно. Хлопці виклалися. Я задоволений.

Вплинула не погода, а суперник і те позиціонування, яке він демонстрував протягом всього матчу. Вони сіли глибоко, було важко розкривати зони, прориватися в останню третину. Але ми змогли їх розібрати і забити. Ми хотіли забивати", – цитує Каштру прес-служба Шахтаря.

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