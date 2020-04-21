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Карвахаль мечтает о завершении карьеры в Реале

14:33 18 Читати українською
Карвахаль мечтает о завершении карьеры в Реале
Карвахаль и Зидан / AS

Защитник "сливочных" Дани Карвахаль хочет остаться человеком одного клуба.

Карвахаль определился со своим будущим – он мечтает завершить карьеру в Реале. Дани имеет контракт с Мадридом еще на два года, но фулбек уже планирует подписать с королевским клубом новое соглашение до 2026-го, информирует AS. Этот контракт должен стать последним для 28-летнего испанца.

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Карвахаль пришел в Реал еще ребенком и выпустился из клубной академии. В сезоне 2012/13 он на год уехал на правах аренды в Байер, чтобы доказать там свою квалификацию. А потом вернулся и стал незаменимым правым защитником "сливочных" на длительное время. Дани выиграл с командой 4 Лиги чемпионов и Примеру.

В текущем сезоне Карвахаль сыграл 22 матча во внутреннем чемпионате. Если он подпишет новый контракт, это повлияет на судьбу Ашрафа Хакими – марокканцу не останется места в основе Реала.

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Теги
Испания Даниэль Карвахаль Даниэль Карвахаль Реал Мадрид Реал Мадрид
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