Реал запланировал бешеную чистку – 6 изгнанников на более чем 100 миллионов

Мадридский клуб поставил цель распродать резервистов, чтобы освободить в составе место для новых приобретений.

Реал планирует серьезно освежить состав. Для этого нужно избавиться от футболистов, которые мало играют, но получают от клуба большую зарплату. "Сливочные" хотят продать 6 исполнителей, заработав на них солидные деньги, информирует AS.

Королевский клуб выставит на трансфер Гарета Бейла, Хамеса Родригеса, Лукаса Васкеса, Мариано Диаса, Альваро Одриосолу и Начо Фернандеса. Все эти исполнители получают мало игровых минут – Зинедин Зидан не сумел сделать их важными элементами основного состава.

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Вследствие пандемии коронавируса стоимость состава Реала снизилась, однако мадридский клуб все равно может заработать на продажах серьезную сумму. По оценкам Transfermarkt, шесть изгнанников принесут "сливочным" около 120 миллионов евро: Бейл и Хамес – по 32 млн, Лукас и Одриосола – по 16 млн, Мариано – 13 млн, Начо – 12 млн.

Если удастся продать всех этих футболистов, Реал сэкономит почти 75 миллионов евро в год на зарплатах. На оптимизированные средства Мадрид хочет доукомплектовать команду новичками.

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