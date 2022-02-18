Московський ЦСКА на своєму офіційному сайті повідомив про оренду 23-річного Хорхе Карраскаля.

Карраскаль покидає Рівер Плейт і наближається до трансферу в Росію

Угода розрахована до літа 2022 року, а росіяни матимуть опцію викупу. Раніше повідомлялось, що ЦСКА зобов'язаний викупити 80% прав на футболіста за 6 мільйонів євро.

У минулому сезоні Карраскаль провів за Рівер Плейт 44 матчі. Забив 4 голи, віддав 3 асисти і став чемпіоном Аргентини. Хорхе має контракт з клубом до кінця 2024-го.

З 2017 по 2020 роки колумбієць виступав за львівські Карпати, у які перебрався з Севільї. Згодом вирушив у оренду в Рівер Плейт, а в підсумку аргентинський клуб викупив гравця за 2 млн євро.

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