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Каррагер: Джеррард может возглавить Ливерпуль сразу после Рейнджерс

17:01 44 Читати українською
Каррагер: Джеррард может возглавить Ливерпуль сразу после Рейнджерс
Стивен Джеррард / Фото из открытых источников

Экс-защитник Ливерпуля и сборной Англии Джейми Каррагер выразил мнение, что следующим главным тренером мерсисайдцев может стать нынешний наставник шотландского Рейнджерс Стивен Джеррард.

"С тренерами все зависит от сроков. Кто знает, когда Юрген Клопп собирается покинуть Ливерпуль? У Стиви могут быть тяжелые времена, он может уйти в другой клуб или же остаться в Рейнджерс. Люди считают, что он создан для работы в Ливерпуле.

Ливерпуль с Джеррардом и Каррагером обыграл Рейнджерс в матче легенд

Его возьмут в расчёт, потому что он Стивен Джеррард. Но, что более важно, он действительно хорошо работает в качестве тренера. Нет сомнений, что чем больше он получит опыта, тем лучше сможет прогрессировать как тренер. Не могу сказать, что он не смог бы возглавить Ливерпуль сразу после Рейнджерс", – приводит слова Каррагера Goal.

Стивен Джеррард возглавил Рейнджерс весной 2018 года. В текущем сезоне, после 8-ми туров, команда англичанина занимает первую строчку в турнирной таблице, набрав 21 очко. В спину ей дышат Селтик и Мазервел с 19 и 16 пунктами соответственно.

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