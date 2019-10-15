Каррагер: Джеррард може очолити Ліверпуль відразу після Рейнджерс

Екс-захисник Ліверпуля та збірної Англії Джеймі Каррагер висловив думку, що наступним головним тренером мерсисайдців може стати нинішній наставник шотландського Рейнджерс Стівен Джеррард.

"З тренерами все залежить від термінів. Хто знає, коли Юрген Клопп збирається покинути Ліверпуль? У Стіві можуть бути важкі часи, він може піти в інший клуб або ж залишитися в Рейнджерс. Люди вважають, що він створений для роботи в Ліверпулі.

Ліверпуль з Джеррардом і Каррагером обіграв Рейнджерс у матчі легенд

Його візьмуть до уваги, тому що він Стівен Джеррард. Але, що важливіше, він дійсно добре працює як тренер. Немає сумнівів, що чим більше він отримає досвіду, тим краще зможе прогресувати як тренер. Не можу сказати, що він не зміг би очолити Ліверпуль відразу після Рейнджерс", – наводить слова Каррагера Goal.

Стівен Джеррард очолив Рейнджерс весною 2018 року. У поточному сезоні, після 8-ми турів, команда англійця посідає першу сходинку у турнірній таблиці, набравши 21 очко. У спину їй дихають Селтік та Мазервел з 19-ма та 16-ма пунктами відповідно.

Просто Кіно, Восьминіг з Дакара, Рудий принц і ще 7 найкращих центральних хавбеків в історії АПЛ