Карпаты оформили еще одного новичка с опытом игры на высоком уровне.

"Львы" официально подтвердили аренду 28-летнего левого полузащитника Сергея Горбунова из СК Днепр-1. Новичок будет выступать под 20 номером.

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Горбунов прошел школы Ильичевца, "старого" Днепра и Шахтера, а на уровне УПЛ дебютировал за Мариуполь. Сезон 2021/22 отыграл в Металлисте, после чего получил приглашение от СК Днепр-1. В составе днепрян закрепиться не удалось – 200 минут на уровне УПЛ и 100 в Лиге конференций. Что интересно, Горбунов успел отличиться 2 ассистами исключительно в матчах против львовских команд – Руха и Львова.

Напомним, Карпаты начнут весеннюю часть сезона Первой лиги только на шестом месте "группы повышения". Первый матч подопечных Андрея Тлумака – 8 апреля против Кремня.

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