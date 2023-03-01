Карпати оформили ще одного новачка з досвідом гри на високому рівні.

"Леви" офіційно підтвердили оренду 28-річного лівого півзахисника Сергія Горбунова зі СК Дніпро-1. Новачок буде виступати під 20 номером.

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Горбунов пройшов школи Іллічівця, "старого" Дніпра і Шахтаря, а на рівні УПЛ дебютував за Маріуполь. Сезон 2021/22 відіграв у Металісті, після чого отримав запрошення від СК Дніпро-1. У складі дніпрян закріпитися не вдалося – 200 хвилин на рівні УПЛ та 100 в Лізі конференцій. Що цікаво, Горбунов встиг відзначитися 2 асистами виключно у матчах проти львівських команд – Руха та Львова.

Нагадаємо, Карпати розпочнуть весняну частину сезону Першої ліги лише на шостому місці "групи підвищення". Перший матч підопічних Андрія Тлумака – 8 квітня проти Кременя.

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