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Карпаты сыграют спарринг с чемпионом Румынии

21:34 33 Читати українською
Карпаты сыграют спарринг с чемпионом Румынии
Карпаты / ФК Карпаты

Львовские Карпаты проведут спарринг против участника группового этапа Лиги Европы Клужа.

Карпаты на своем официальном сайте сообщили о проведении товарищеского матча против румынского Клужа.

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Поединок состоится во время международной паузы, связанной с отборочным циклом Евро-2020, 7 сентября в 18:00 на стадионе Украина.

Напомним, Клуж является участником группового раунда Лиги чемпионов. Румыны попали в квартет с Лацио, Селтиком и Ренном.

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