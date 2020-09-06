Коронавирус обнаружили у двух игроков Карпат, информирует официальный сайт "львов".

Рух может пойти на самоизоляцию из-за новой вспышки коронавируса, – журналист

Положительные результаты теста получили голкипер Валентин Горох и нападающий Константин Бычек. Сейчас оба игрока на самоизоляции. Остальные футболисты, тренеры и персонал Карпат здоровы и готовы к поединку против Подолья.

К слову, матч против хмельницкой команды начнется сегодня, 6 сентября, в 16:00 на стадионе Украина. Поединок пройдет без зрителей.

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