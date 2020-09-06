Карпаты сообщили об очередных случаях коронавируса в команде
13:51 - Читати українською
Львовские Карпаты снова страдают от пандемии COVID-19.
Коронавирус обнаружили у двух игроков Карпат, информирует официальный сайт "львов".
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Положительные результаты теста получили голкипер Валентин Горох и нападающий Константин Бычек. Сейчас оба игрока на самоизоляции. Остальные футболисты, тренеры и персонал Карпат здоровы и готовы к поединку против Подолья.
К слову, матч против хмельницкой команды начнется сегодня, 6 сентября, в 16:00 на стадионе Украина. Поединок пройдет без зрителей.
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