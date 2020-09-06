Рух может пойти на самоизоляцию из-за новой вспышки коронавируса, – журналист
10:44 - Читати українською
Львовский Рух, похоже, серьезно пострадал от пандемии COVID-19.
Во львовской команде вспышка коронавируса, информирует журналист ТК Футбол Игорь Бурбас в своем Твиттере.
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Кто именно заболел не сообщается, однако все футболисты, у которых обнаружили инфекцию, отправились на самоизоляцию. Ближайшие поединки Руха остаются под большим вопросом.
К слову, ближайший матч "желто-черных" в УПЛ должен состояться против Шахтера на Арене Львов. Поединок запланирован на субботу, 12 сентября, начало – в 19:30.
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