Львівські Карпати знову страждають від пандемії COVID-19.

Коронавірус виявили у двох гравців Карпат, інформує офіційний сайт "левів".

Рух може піти на самоізоляцію через новий спалах коронавірусу, – журналіст

Позитивні результати тестів отримали голкіпер Валентин Горох та нападник Костянтин Бичек. Наразі обоє гравців на самоізоляції. Решта футболістів, тренерів та персонал Карпат здорові та готові до поєдинку проти Поділля.

До слова, матч проти хмельницької команди розпочнеться сьогодні, 6 вересня, о 16:00 на стадіоні Україна. Поєдинок пройде без глядачів.

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