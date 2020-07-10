Карпаты смогут играть в Первой лиге только при условии нарушений регламента

Возможность Карпат выступать в следующем розыгрыше Первой лиги выглядит довольно сомнительно.

Львовяне получат такое право лишь при условии пренебрежения многими правилами регламента, утверждает UA-football со ссылкой на источник в УАФ.

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Во-первых – Карпаты решением КДК УАФ лишены профессионального статуса, поэтому обязаны все начинать с уровня любителей. Не следует забывать и о задолженности в размере 5 млн долларов, которая до сих пор висит на клубе. И последнее – "львы" не смогли доиграть текущий розыгрыш УПЛ, но претендуют на аттестат для Первой лиги. Если Исполком УАФ выдаст его, то это может создать негативный прецедент, когда команда-аутсайдер будет умышленно сниматься из высшего дивизиона, чтобы сэкономить деньги для выступлений на низжем уровне в следующей кампании.

Напомним, 9 июля КДК УАФ объявил об исключении Карпат с УПЛ за две неявки на матчи с Мариуполем без уважительных причин.

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