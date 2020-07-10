"Мой сын подрабатывал и продавал книги ради денег на курсы": Смалийчук не будет финансировать Карпаты из своего кармана

Совладелец Карпат Олег Смалийчук убежден, что львовский клуб способен самостоятельно зарабатывать деньги на свое существование.

"Я не собираюсь финансировать Карпаты из своего кармана. Я не олигарх. И даже если бы им был, то все равно научил бы менеджмент клуба зарабатывать деньги самостоятельно. Мой сын месяц подрабатывал, продавал свои школьные книги и собирал деньги на то, чтобы пройти курс и говорить на английском с американским акцентом. Вы считаете, что у меня не было 700 долларов просто так ему дать?

"Наверное, верить олигархам больше не буду": Смалийчук – о покупке доли Карпат и невыполнении Коломойским обещания

Не хочу ни финансировать сам, ни чтобы финансировали партнеры. Флорентино Перес также не финансирует Реал. Ни один солидный европейский клуб не финансируется из царского стола. Все они зарабатывают на себя сами, благодаря верным болельщикам, разрешенным коммерческим и маркетинговым процессам.

Деньги нужно уметь зарабатывать, а не выпрашивать. Клуб может и должен зарабатывать сам на себя, мной доказано. Когда клуб начнет зарабатывать и никто не останется голодным – тогда и вера придет. Наш футбол погряз в таком болоте, что теперь на веру никто ничего не воспринимает, все ищут схемы и махинации. Это касается не только футбола, но политики, медицины, в конце концов, всего, что нас окружает", – цитирует Смалийчука Tribuna.

Напомним, Олег Смалийчук стал совладельцем Карпат, выкупив долю Петра Дыминского. Другой частью клуба владеет компания, которую связывают с Игорем Коломойским. Смалийчук в течение длительного времени пытался встретиться с олигархом и прийти к компромиссу по финансированию Карпат, но диалога так и нет. Как следствие, львовский клуб был исключен из УПЛ за две неявки на матчи чемпионата.

"Карпати хочемо врятувати": відвертий Роман Санжар – про всі причини кризи "зелено-білих" і наклепи на свою адресу