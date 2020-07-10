Карпати зможуть грати в Першій лізі лише за умови порушень регламенту

Можливість Карпат виступати в наступному розіграші Першої ліги виглядає доволі сумнівно.

Львів'яни отримають таке право лише за умов нехтування багатьма правилами регламенту, стверджує UA-football з посиланням на джерело в УАФ.

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По-перше – Карпати рішенням КДК УАФ позбавлені професіонального статусу, тому зобов'язані все починати з рівня аматорів. Не слід забувати і про заборгованість у розмірі 5 млн доларів, яка і досі висить на клубі. І останнє – "леви" не змогли дограти поточний розіграш УПЛ, але претендують на атестат для Першої ліги. Якщо Виконком УАФ видасть його, то це може створити негативний прецедент, коли команда-аутсайдер навмисне зніматиметься з вищого дивізіону, щоб заощадити гроші для виступів на нижчому рівні в наступній кампанії.

Нагадаємо, 9 липня КДК УАФ оголосив про виключення Карпат з УПЛ за дві неявки на матчі з Маріуполем без поважних причин.

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